Butantan entrega 3,3 milhões de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira

Lotes do imunizante deixaram a sede do Instituto na manhã desta segunda-feira (15). Nova remessa de 2 milhões de doses será enviada na próxima quarta (17). Governador de SP disse que montante é o maior em termos de volume de doses enviadas ao governo federal.

O Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira (15) 3,3 milhões de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde.

Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto por volta das 8h30. O governador João Doria (PSDB) esteve no local e acompanhou a liberação.

Do montante, 22,6% ficam com o estado de São Paulo, o equivalente a 823 mil doses.

“Hoje é o dia mais importante em volume de entrega de vacinas do Butantan desde o início da entrega das vacinas na pandemia aqui no Brasil”, afirmou o governador.

Ainda segundo Doria, na próxima quarta (17) serão entregues mais 2 milhões de doses, totalizando 5,3 milhões.

“É um número recorde em volume de entrega do Instituto Butantan. O Butantan está trabalhando 24 horas por dia, são três turnos de trabalho, para a preparação e o envase da vacina”, disse.

Até o final deste mês, o Butantan entregará ao país o total de 22,7 milhões de doses. No final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao PNI somará 46 milhões.

O Butantan ainda afirma que trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades.

No dia 4 de março, o Instituto recebeu uma remessa de 8,2 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), correspondente a cerca de 14 milhões de doses, desembarcou em São Paulo para serem envasados, rotulados e embalados no instituto.

O Butantan realiza uma força-tarefa para seguir envasando, em ritmo acelerado, doses para a entrega ao PNI. Para dar conta da demanda, o instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase.

Com informações G1