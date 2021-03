Idosa de 96 anos vence a COVID-19 e recebe alta no Hospital de São Joaquim

Uma grande emoção tomou conta de médicos, enfermeiros e de toda a equipe do Hospital Sagrado Coração de Jesus, em São Joaquim, após a idosa Cecília Brenanneisin ganhar alta no início da tarde desta última sexta (17).

Ela foi uma das primeiras pacientes a ser internada na Ala da COVID em 26 de fevereiro. Embora com um idade avançada e o temor devastador causado pelo COVID-19, dona Cecília não desistiu, assim como a sua filha Solange Brenanneisin que não perdeu as esperanças em nenhum momento e ficou mais de 20 dias na porta do hospital a espera da sua querida mãe.

Veja o Vídeo:

Enfim, foi uma saída fabulosa, uma guerreira que mesmo com 96 anos ensinou a todos que não se deve desistir nunca.

Veja as imagens: