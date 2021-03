Novas restrições em SC devem incluir multa de R$ 500 para quem não usar máscara

Novas restrições serão anunciadas em Santa Catarina nesta sexta-feira (20), com a publicação do decreto que atualiza as regras sanitárias no Estado ainda durante a manhã. As medidas devem incluir multa de R$ 500 para quem não usar máscara de proteção, com a possibilidade de dobrar o valor, em caso de reincidência. Além disso, os horários do comércio e dos serviços públicos serão escalonados.

As medidas foram definidas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), em reunião na noite desta quinta-feira (18). Na quarta, todo o grupo já havia se reunido por seis horas e descartado um lockdown de 14 dias em Santa Catarina.