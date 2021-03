Trinta e sete pessoas morreram aguardando leitos de UTI na Serra Catarinense

Durante o início do mês de março até nesse sábado (20), 37 pessoas vieram a óbito por complicações causadas pela covid-19 enquanto aguardavam um leito de UTI na Serra Catarinense, segundo as informações da Prefeitura de Lages.

O secretário Claiton Camargo de Souza reitera as recomendações da Saúde de Lages e das entidades do Estado do país com relação aos cuidados de cada pessoa nessa pandemia, para que não se transforme em um vetor de contaminação. O pedido fundamental é para que fiquem em casa, e se necessário sair, que seja de máscara e usem o álcool gel sempre que possível para higienizar as mãos.

Aguardando UTI em:

– UPA (Unidade de Pronto Atendimento – Lages): 01

– CT (Centro de Triagem – Lages): 03

– HMTR (Hospital e Maternidade Tereza Ramos – Lages): 07

– HCCJ (Hospital de Caridade Coração de Jesus – São Joaquim): 08

– HNSP (Hospital Nossa Senhora dos Prazeres – Lages): 02

– HSC (Hospital Santa Clara – Otacílio Costa): 05

– HNSG (Hospital Nossa Senhora das Graças – Bom Retiro): 05

– HFR (Hospital Faustino Riscarolli – Correia Pinto): 01

– HSJ (Hospital São José – Urubici): 04

Aguardando Enfermaria

– CT (Centro de Triagem – Lages): 01