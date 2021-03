Procon/SC notifica plataforma on-line por falso anúncio de venda da vacina contra Covid-19

Após denúncias sobre a venda do imunizante contra Covid-19, a vacina Coronavac, em uma plataforma on-line, o Procon/SC notificou o site por permitir a veiculação de um anúncio falso, com a intenção de enganar o consumidor. No documento, o órgão pede para que a empresa, que responde solidariamente pelo anúncio, suspenda imediatamente a veiculação sob pena de multa diária de R$ 100 mil e sanções administrativas.

No anúncio, o vendedor afirma que trouxe algumas doses da vacina de fora e cobra R$ 5 mil por uma dose e R$ 9 mil pelas duas. A localização dele é de Florianópolis.

O órgão argumenta que o anúncio, entre outras infrações, fere o Código de Defesa do Consumidor, oferecendo um produto que ainda não está disponível para venda no mercado, caracterizando propaganda enganosa.

O diretor do Procon/SC, Tiago Silva, alerta para este tipo de golpe e pede para que os consumidores que se depararem com estes anúncios na internet denunciem ao órgão. “A vacina é gratuita e está sendo aplicada pelo Governo. Não existe venda dela no mercado. Os catarinenses precisam ficar atentos para não serem enganados”, ressalta.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE