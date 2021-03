SC registra recorde de 182 mortes por Covid-19 em 24 horas e tem 337 pacientes à espera de UTI

Em Santa Catarina, foram registradas 182 mortes por Covid-19 em 24 horas no boletim desta terça-feira (23) do governo do estado. É o maior número em um mesmo relatório de toda a pandemia. Apesar do recorde no registro, 14 óbitos são de pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Os demais são de mortes que ocorreram em outras datas, mas foram acrescentadas ao relatório nesta terça. O levantamento é da NSC.

Desde março de 2020, 774.409 foram infectadas com o novo coronavírus e 9.833 morreram. Com o alto contágio e hospitais lotados, o governo estadual decidiu suspender as cirurgias eletivas de média e alta complexidade na rede privada até 31 de março (veja mais informações abaixo).

Esperam por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid 337 pacientes, conforme o boletim. Um levantamento do G1, feito com sete hospitais e 10 prefeituras, abrangendo todas as regiões catarinenses, aponta que pelo menos 191 pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 morreram desde fevereiro no estado enquanto aguardavam por transferência para um leito de UTI ou enfermaria Covid.

Os hospitais destacam que nenhum paciente fica sem assistência enquanto espera por um leito. Procurando pelo G1, a Secretária de Estado da Saúde não informou o número oficial de mortes na fila de espera.

A taxa de ocupação na UTI do Sistema Único de Saúde é de 96%, contando UTI-geral e UTI-Covid. Se considerado somente os leitos de UTI para adulto com Covid, a ocupação é de 98,75%, com 12 leitos disponíveis. Mas a própria Secretaria de Estado da Saúde admite que os leitos que vagam já estão reservados a outros pacientes. Ou seja, na prática, não estão disponíveis.

Dos 1.699 leitos de UTI SUS para Santa Catarina, 1.632 estão ocupados, sendo 998 por pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Na segunda (22), 986 pessoas estavam na UTI por causa da doença. No site do governo do estado, é possível verificar a ocupação desses leitos em cada hospital.

Com informações G1