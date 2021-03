Superação – Número de vacinados ultrapassa o de casos confirmados em São Joaquim

Existe um número que deve ser comemorado entre toda a comunidade joaquinense, pois na tarde desta terça feira (23) São Joaquim ultrapassou a marca de vacinados em relação ao número de casos positivados no município. Não há informações de que outro município já tenha alcançado este feito em toda a Serra Catarinense.

A Secretaria Municipal de Saúde vacinou 244 pessoas nesta terça-feira, com a primeira dose e finalizou a imunização do grupo de idosos de 73 e 74 anos, exceto pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção que ainda irão receber a vacina em casa.

O número de vacinados nesta terça foi crucial para que a cidade estabelecesse esse tabu de ter mais pessoas vacinadas do que o número de casos positivos. São Joaquim tem hoje 1.568 casos confirmados desde o início da pandemia e agora o número de vacinados superou os positivos com a Covid-19, totalizando 1.694 pessoas imunizadas com a primeira dose.

Pela informação que temos, São Joaquim é o primeiro da Serra Catarinense a atingir esta marca. “É gratificante ver que atingimos o objetivo, são poucas doses que tem chegado, em breve poderemos imunizar mais pessoas, e espalhar um pouco de esperança a cada vacina”, afirma o Secretário de Saúde José Teodoro de Sena Amaral.

“O município vem se preocupando em fazer a imunização, sempre que chega às doses fizemos a aplicação imediata com agilidade. Vamos tentar também a compra adicional fora do Ministério da Saúde, onde o município já fez todo o encaminhamento e aguardamos que se concretize a compra de 14 mil doses da vacina Sputnik, queremos aumentar nossa meta e se Deus quiser, imunizar o maior número pessoas da nossa cidade”, Finalizou o Prefeito Giovani Nunes