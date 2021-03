Para impedir 2ª onda deCovid a Argentina suspende voos do Brasil

O governo da Argentina anunciou na noite desta quinta-feira (25) que os voos de e para Brasil, Chile e México estarão suspensos a partir de sábado (27) –conexões com o Reino Unido seguem interrompidas. A restrição tem como objetivo desencorajar viagens ao exterior e tentar prevenir uma segunda onda da Covid-19 no país.

A medida endurece ainda mais o controle para aqueles que voltam do exterior. Além de apresentar um teste PCR ao embarcar, será preciso realizar outro ao chegar no país e mais um terceiro, após uma quarentena de dez dias em casa. Os exames terão de ser pagos pelos viajantes.

Caso o resultado seja positivo, será necessário um isolamento de 14 dias num estabelecimento escolhido pelo Estado, com estadia paga também pelo viajante. O decreto que estabelece as medidas recomenda ainda que os argentinos e os moradores do país não viajem ao exterior, devido à situação sanitária da região.

A entrada de brasileiros chegou a ser banida em dezembro pelo país, que manterá suas fronteiras terrestres fechadas.