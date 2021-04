Coronavírus em SC: Matriz de Risco aponta quatro regiões em estado grave e 12 em nível gravíssimo

A Matriz de Risco Potencial divulgada neste sábado, 10, pelo Governo de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Saúde (SES) classifica 12 das 16 regiões em alerta gravíssimo (cor vermelha) e quatro em risco grave (cor laranja) para transmissão do novo coronavírus.

>> Confira aqui a matriz na íntegra

No último boletim, divulgado em 03 de abril, apenas a região de Xanxerê encontrava-se no nível grave, as demais estavam em estado gravíssimo. No levantamento desta semana, o local volta ao patamar mais alto, enquanto as regiões Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Foz do Rio Itajaí e Grande Florianópolis foram reclassificadas para o nível grave.

Mesmo com a redução do risco em quatro regiões, os dados da dimensão de Capacidade de Atenção, que aponta a ocupação de leitos hospitalares, ainda se encontram no nível mais alto em todos os locais. O índice que passou por maior redução foi o de transmissibilidade, recebendo no máximo nota 3 em todas as regiões.

Segundo a cientista de dados Bianca Vieira, existe uma tendência de leve melhora de indicadores verificada pela segunda semana consecutiva, principalmente em relação aos eventos sentinela e transmissibilidade. “Xanxerê apresentou uma leve piora na questão de monitoramento. A ocupação hospitalar ainda é elevada apesar da leve melhora em alguns outros quesitos”, apontou.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação