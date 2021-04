Empresas do setor da maçã e banco arrecadam mais 70 mil para a compra de respirador e equipamentos para Hospital de São Joaquim

O Hospital Sagrado Coração de Jesus conseguiu recentemente adquirir mais um respirador (Ventilador Pulmonar) para a Ala do COVID-19 graças às generosas doações das empresas do setor da maçã e da Cooperativa de Crédito – SICOOB de São Joaquim para ajudar os pacientes que lutam contra o COVID-19.

Esses ventiladores irão expandir a capacidade do hospital no tratamento de pacientes com COVID-19 e outras doenças que surgem em decorrência de problemas respiratórios.

“Conseguimos juntar esse valor. Acreditamos que neste momento podemos fazer a diferença na vida”, diz o trecho do e-mail enviado ao Hospital de São Joaquim após a ação conseguir arrecadar cerca de 70 mil para a compra de mais um respirador para São Joaquim.

As empresas participantes da ação:

Schio Agropecuária

Perboni do Brasil

Frutas de Ouro

Maçãs Zanette

Serra Frutas

Hiragami

Cooperserra

Solo Plano

Fischer S.A.

Sicoob

O aparelho adquirido com a doação é o Baumer SVB19, um Ventilador Mecânico para Cuidados Críticos flexível que pode ser operado em vários ambientes hospitalares e desenvolvido para garantir a ventilação pulmonar na ausência do esforço de respiração espontânea, assim como apoiar e complementar o esforço de respiração espontânea existente.

Aplicável para pacientes pediátricos e adultos, o sistema foi concebido para utilização estacionária interna ao Hospital bem como para qualquer necessidade de movimentação intra-hospitalar do paciente.

Além da doação de cerca de 70 mil no aparelho, as empresas e a instituição bancária ainda doaram mais outros equipamentos em valor superior a 3 mil reais, como o pulmão teste montado, intermediários em propileno e um Reanimador Neonatal Babypuff 1020 que permite o uso pediátrico na área de reanimação neonatal. Especialmente desenvolvido para os trabalhos de reanimação e ressuscitação de emergência em pequenas crianças.

Graças às contribuições filantrópicas dessas empresas, o Hospital Sagrado Coração de Jesus aumentou sua capacidade de ventilação na Ala Covid e nos setores emergenciais da instituição.

“Em tempos de crise, ações como esta dessas empresas se destaca na comunidade enquanto convivemos nesta pandemia, a extraordinária generosidade das empresas do setor da maçã apoia a missão de combate ao COVID-19 em São Joaquim. ” Disse o Presidente da Associação Bento Cavalheiro do Amaral João Paulo de Jesus.

“Esse novo ventilador não irá apenas aprimorar nosso atendimento aos pacientes com COVID-19, mas também servirá como mais um equipamento indispensável para salvar vidas e todas e quaisquer outras necessidades da emergência. Por isso estamos muito grato pela participação social dessas empresas e na sua preocupação com o bem de toda a comunidade”, finalizou a Superintendente do Hospital, Agna Mara Schlesting.