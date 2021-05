Coronavírus em SC: Governo do Estado lança boletim epidemiológico semanal em parceria com Opas

O Governo de Santa Catarina apresentou na manhã desta quinta-feira, 06, o novo modelo do Boletim Epidemiológico do Estado. Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), será divulgado semanalmente. O documento irá trazer dados e projeções da pandemia em Santa Catarina. A atualização diária sobre a situação da Covid-19 no estado segue sendo publicada normalmente.

.

Durante a webconferência de lançamento, transmitida pelas redes sociais da SES, a governadora Daniela Reinehr reforçou a importância da ferramenta para adoção de medidas de combate à Covid-19. “Após todos os avanços que alcançamos desde o início de abril no controle da Covid-19 em Santa Catarina, como redução de filas de UTI, queda no número de óbitos e aceleração do processo de vacinação, agora damos mais um passo neste processo. Esse informativo especializado irá trazer ainda mais transparência e qualidade dos dados. Assim, iremos avançar na definição de medidas e ações, com embasamento e agilidade”, destacou.

A secretaria de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, informou que além do boletim o termo de cooperação com a Opas prevê a criação de Núcleos de Vigilância Epidemiológicos hospitalares e estratégias de rastreamento em Centros de Informações. “A pandemia tem nos ensinado todos os dias que só com muita união poderemos vencer esses desafios”, disse, reforçando que a vacinação e as medidas de proteção são fundamentais. “O momento exige resiliência de todos e reforço nos cuidados de auto proteção”, acrescentou.

Médica e representante da Opas, Socorro Gross ressaltou a importância da vanguarda do Estado de Santa Catarina nas ações de inovação em Saúde “Santa Catariana é um estado muito especial para nós, porque sempre tem elementos de inovação e que nós também procuramos nesse trabalho que Opas desenvolve nos países da região das Américas através da troca de experiências”, afirmou.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, apresentou os detalhes do boletim, que será divulgado semanalmente e traz projeções completas para o estado até o dia 12 de maio.

O boletim está disponível no site www.cororavirus.sc.gov.br, no link.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES