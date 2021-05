Carlos Moisés afirma que Santa Catarina vai retomar vacinação por faixa etária

Santa Catarina vai retomar a vacinação por faixa etária. A informação foi confirmada pelo governador Carlos Moisés em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na noite desta quinta-feira, dia 27.

“Santa Catarina vai avançar na vacinação contra a Covid-19. Além dos grupos prioritários, vamos voltar a aplicar o imunizante por faixa etária, conforme a disponibilidade de vacinas. Os detalhes serão definidos com os municípios”, afirmou Moisés.

O pedido para retomar a vacinação seguindo a ordem de idades foi feita pelos secretários de Saúde de Santa Catarina durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na última segunda-feira, dia 24.

“Nós analisamos que reiniciar a vacinação seguindo as idades seria mais ágil. Hoje as pessoas estão tendo muita dificuldade para comprovar as suas comorbidades. São muitas exigências que acabam atrapalhando o processo”, alegou.