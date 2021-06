Vacinação em SC: Estado vai distribuir mais de 230 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta quinta

O Governo de Santa Catarina vai distribuir para os municípios catarinenses mais 231.370 doses da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 10. Serão 130.500 do laboratório AstraZeneca/Fiocruz que chegaram ao estado na noite de quarta, 9, mais 83.070 Pfizer, que chegaram na última segunda, 7, e 17.800 da Coronavac que estavam reservadas na Rede de Frio para garantir a aplicação da segunda dose. As vacinas AstraZeneca e Pfizer serão para a aplicação da primeira dose.

“A chegada dessas remessas e a previsão de outras fizeram com que o Governo do Estado lançasse um calendário factível de vacinação. Estamos empenhados para cumpri-lo e se possível até mesmo antecipar as datas. Continuamos reunindo todos os esforços nesta missão, junto aos municípios”, destaca o governador Carlos Moisés.

A distribuição dessas doses começa na manhã desta quinta. As vacinas das centrais regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira, Joaçaba, Lages e Mafra serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar. Para as demais centrais regionais, Rio do Sul, Grande Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau e Itajaí, as doses seguem via terrestre. A previsão é que a entrega termine ainda na quinta.

“O compromisso do Ministério da Saúde de enviar sistematicamente doses de vacina está sendo cumprindo. Seguimos céleres na distribuição para as regionais. Lançamos nosso calendário demonstrando que toda a população catarinense acima dos 18 anos estará vacinada até o final de outubro”, afirma o secretário de Estado de Saúde, André Motta Ribeiro.

>>> Mais fotos na galeria

“Com mais essas doses daremos prosseguimento à vacinação da população dos grupos prioritários e avançaremos na vacinação da população em geral, por faixa etária, sendo possível que os municípios iniciem um novo grupo, o de 50 a 54 anos”, assinala o superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Doses da Pfizer serão distribuídas para 244 municípios catarinenses

Desta vez, além dos 15 municípios que já receberam vacinas da Pfizer, outros 229 também vão receber vacinas deste laboratório. Com a possibilidade de manter os imunizantes por até 31 dias em temperatura de 2 a 8 graus, de acordo com a nova recomendação da Anvisa, todos os municípios catarinenses que realizaram a capacitação do Ministério da Saúde (MS) para o manejo deste imunizante vão receber doses da Pfizer desta remessa, um total de 244 municípios.

>>> Clique aqui para conferir a tabela de distribuição por municípios e as orientações da SES às secretarias municipais de Saúde

Estado vai receber remessa de vacinas da Janssen na próxima semana

O Ministério da Saúde informou ao Estado que vai encaminhar, na próxima semana, uma remessa com 104.400 doses da vacina Janssen. Esta vacina é aplicada em apenas uma dose. A Secretaria de Saúde aguarda a confirmação de data e horário do envio desta nova remessa.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde