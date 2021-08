Campanha do Hemosc busca resgatar doadores que não retornam desde 2008

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), lançou, nesta segunda-feira, 16, mais uma campanha para estimular a doação de sangue. Com o slogan “SuperAção Resgate de Doadores”, a estratégia visa a resgatar os doadores de sangue que não retornam para doação desde 2008. O foco da campanha são os doadores com as tipagens A e O, positivos e negativos, que são as de maior frequência na população e, portanto, as de maior consumo. A ação será realizada em todas as unidades da rede.

O gerente técnico da instituição, Arlei Marcelo Deffaci, destacou que nesses tempos difíceis e desafiadores de pandemia o Hemosc precisa continuar seu trabalho de salvar vidas. “Semanalmente, há a necessidade de se reinventar na forma de captar doadores, e assim manter os estoques nos níveis adequados ao atendimento às solicitações de sangue pelo estado. Por isso, neste momento, mais do que nunca, é importante que os doadores mantenham suas doações de forma regular”, explicou.

Os doadores receberão por e-mail um convite para doar sangue. As doações acontecem, preferencialmente, por meio de agendamento prévio via site “Agende Sua Doação”, ou pelos telefones:

– HEMOSC Blumenau – (47) 3222-9801

– HEMOSC Criciúma – (48) 3444-7410

– HEMOSC Chapecó – (49) 3700-6401/ 6410

– HEMOSC Florianópolis – (48) 3251-9711/9712/9713

– HEMOSC Jaraguá do Sul – (47) 3055-0454

– HEMOSC Joaçaba – (49) 3527-2218

– HEMOSC Joinville – (47) 3481-7424/7414

– HEMOSC Lages – (49) 3289-7011

– HEMOSC Tubarão – (48) 3444-7410/7414

Por Hemosc