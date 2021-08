Estamos Vencendo! Hospital de São Joaquim tem apenas “1” internado no leito COVID

As internações nos leitos de COVID de São Joaquim caíram significativamente e de maneira positiva após todo o trabalho executado pela gestão do Hospital Sagrado Coração de Jesus e pela Secretaria de Saúde em um trabalho incansável em combate à pandemia e na campanha da vacinação diante daquilo que foi tratado como o maior desafio dessa geração.

Atualmente só existe “um” paciente internado nos 30 leitos clínicos destinado para o COVID-19 informou o Hospital Sagrado Coração de Jesus em São Joaquim. -“Estamos muito esperançosos e aguardamos ansiosamente pelo fim da pandemia. A equipe toda do Hospital Sagrado Coração de Jesus trabalhou de forma exaustiva em um árduo período durante o pico da pandemia para dar o melhor atendimento possível a todos esses pacientes, mas hoje conseguimos respirar com mais tranquilidade vendo esse número de internações diminuir a cada dia, após o início da vacina.” Pontuou a Diretora do Hospital Agna Schelesting

No comparativo de seis meses atrás (março de 2021), a saúde em São Joaquim havia entrado em Colapso, os leitos de COVID chegaram a 100%, havia pacientes esperando leitos em salas na emergência, muitas pessoas entubadas sem ter para onde ir, dezenas de enfermos em estado grave e esperando por vagas de UTI. Era um verdadeiro caos… Mas a redução “na data de hoje” chega a 96%, uma da maiores já atualizadas pelo hospital de São Joaquim.

No último boletim epidemiológico apontou que São Joaquim possui 3.106 casos confirmados e 16.267 pessoas vacinadas que já receberam pelo menos uma dose, duas doses ou dose única da vacina o equivalente a mais e 60% da população.

“Estamos otimistas com o avanço da vacinação, temos tido uma grande procura e a prova disso o número expressivo de vacinados e a diminuição dos internados no leitos de COVID-19 do nosso hospital” Finalizou José Teodoro de Sena – Secretário de Saúde de São Joaquim