Vacinação SC: Estado chega à marca de 7 milhões de doses registradas

O mês de setembro começa com mais uma marca importante no combate ao Coronavírus: Santa Catarina ultrapassou 7 milhões de doses registradas como aplicadas. Além disso, mais de 30% da população está com o esquema vacinal completo, tendo recebido as duas doses ou a dose única.

Agosto alcançou os melhores resultados de vacinação no estado. Foram 1.900.578 doses aplicadas nos 31 dias do mês, demonstrando que Santa Catarina vem acelerando na imunização da população.

“Continuamos sendo um dos estados que mais vacina. Agora daremos mais um passo importante com a vacinação de adolescentes e o reforço em idosos. E para quem recebeu a primeira dose, é muito importante que retorne e complete o esquema vacinal”, destaca o governador Carlos Moisés.



“Mesmo com as diferenças observadas nos registros das doses aplicadas e das encaminhadas aos municípios, conseguimos ver de forma clara, nossos avanços. Cumprimos o nosso calendário disponibilizando doses suficientes para que toda a população catarinense acima dos 18 anos desse início ao seu processo de vacinação”, afirma o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Dentro dos grupos prioritários, o vacinômetro demonstra que 78% do público alvo já recebeu as duas doses ou a dose única.

Setembro abre uma nova etapa de vacinação com a ampliação para a faixa etária dos 17 aos 12 anos, além da dose de reforço para os idosos e imunossuprimidos. Ainda segundo a plataforma de dados do Estado, 25 municípios já registraram o início da aplicação nesse grupo etário.

Novas remessas

Nesta quarta-feira, 1º de setembro, está prevista a chegada de mais 49.140 doses da vacina da Pfizer e na quinta-feira, 2, 69 mil da AstraZeneca. Essas remessas serão dedicadas à aplicação de segunda dose.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES