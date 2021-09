Alerta sobre como evitar o câncer colorretal, tumor no local em que o Pelé removeu

O “Rei do futebol”, Pelé, 80, passou por uma cirurgia de retirada de tumor no cólon direito, no último sábado (4). A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) pontua que a idade avançada está entre os principais fatores de risco do câncer de intestino.

De acordo com a Dra. Maria Ignez Braghiroli, diretora da SBOC, esse é um câncer que acomete especialmente as pessoas acima dos 50 anos e está muito relacionado à saúde do paciente como um todo. “Por isso, levar uma vida saudável com prática de atividade física e a alimentação balanceada são fundamentais para a prevenção do câncer de intestino. Assim como não fumar e não se expor ao tabagismo”, diz.

Alguns dados sobre a doença:

O câncer colorretal é o terceiro mais frequente em homens, atrás do câncer de próstata e de pulmão, e o segundo mais comum em mulheres, após o câncer de mama, segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer).

A previsão do INCA é de 40 mil novos casos de tumores gastrointestinais no Brasil, por ano.

A SBOC tem um infográfico sobre a doença. Para acesso e download, acesse este link: https://sboc.org.br/guias-e- infograficos/item/2055-cancer- colorretal

Por Leila Justo/ Edelman