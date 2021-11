SC vai participar da ‘Mega Vacinação’ contra Covid-19? Veja como será

O Ministério da Saúde anunciou que haverá campanha de Mega Vacinação contra a Covid-19, marcada para este sábado (20). O objetivo é incentivar o público que não retornou aos postos para receber a segunda ou terceira dose do imunizante.

A Mega Vacinação ocorrerá a partir do sábado, que é considerado o “Dia D”, até o dia 26 de novembro. De acordo com o presidente do Cosems/SC (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina), Daisson Trevisol, não foi definida uma lista de municípios para participar do evento. “Cada um define o seu. A princípio é para serem todas”, afirma

Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica) confirma que “os municípios ficam responsáveis por organizar estratégias próprias de vacinação para contemplar esses públicos e devem vacinar qualquer cidadão que cumpra os requisitos, independentemente do município de residência ou do município em que o esquema vacinal foi iniciado”.

Ao divulgar a ‘Mega Vacinação’, na última terça-feira (17), a pasta informou que haverá um evento que será transmitido simultaneamente com a presença de secretários nacionais em capitais de todas as regiões do país. Florianópolis, no entanto, não foi incluída. Porém, a campanha vai ocorrer na Capital catarinense, assim como em todo o resto do Estado.

Santa Catarina confirmou a participação na campanha em uma reunião entre a SES (Secretaria de Estado da Saúde) e representantes das Secretarias Municipais de Saúde, realizada ainda na terça (17).

Com informações NSC