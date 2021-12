Eduardo Pazuello sofre acidente de moto e quebra clavícula

O general Eduardo Pazuello, de 58 anos, sofreu um acidente de moto pouco antes da virada do Natal no Rio de Janeiro. O ex-ministro da Saúde sofreu uma “fratura na clavícula direita e em arco costal”, informou a nota oficial do Exército.

De acordo com o jornal O Globo, Pazuello se acidentou na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Equipes do Quartel Central dos Bombeiros prestaram o atendimento às 23h37.

Após os primeiros atendimentos, o ex-ministro passou a noite no hospital e segue em observação. O quadro de saúde ele é considerado estável.

Segundo informações da CNN Brasil, Pazuello chegou a passar por uma cirurgia no tórax, pois quebrou algumas costelas.

