H3N2 tem os mesmos sintomas da Covid, com febre mais alta e calafrios

Com sintomas parecidos com os da Covid-19, a gripe causada pela nova cepa Darwin (H3N2) já atingiu diversos estados brasileiros e registrou as primeiras mortes no Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e em Pernambuco. “Essa doença pode ser muito grave, principalmente em idosos, crianças e em pessoas com comorbidades, então é preciso atenção”, orienta a médica da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Raquel Stucchi.

Professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ela explica que o H3N2 é um subtipo do vírus Influenza A que inicia, de maneira geral, com quadro súbito de mal-estar, além de cansaço extremo e febre alta.

“A diferença em relação à Covid é que essa gripe costuma causar febre mais intensa e com calafrios”, afirma a especialista, ao alertar que a nova cepa pode desencadear síndrome respiratória aguda grave e colocar em risco pacientes com alterações metabólicas, cardiopatias, câncer e obesidade.

Além disso, dados do último Boletim InfoGripe conduzido pela Fiocruz na primeira semana de dezembro mostram que a incidência do vírus Influenza foi maior entre crianças de 0 a 9 anos. Já “nas faixas etárias entre 30 e 59 anos o crescimento é relativamente leve, porém consistente, reforçando a necessidade de cuidados”, destaca o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Fonte: Gazeta