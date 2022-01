Doses infantis de vacina contra a Covid chegam a partir do dia 10, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (3) que as doses infantis da vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos devem começar a chegar ao Brasil a partir do próximo dia 10, segunda-feira da próxima semana.

Em entrevista coletiva nesta tarde, Queiroga afirmou que a decisão do Ministério da Saúde sobre a vacinação desse grupo será divulgada no dia 5, quarta-feira, e que não será “muito diferente do que o Ministério já colocou em consulta pública”.

Segundo a pasta, a previsão é de que as doses da vacina contra a covid-19 para crianças comecem a ser aplicadas a partir da segunda quinzena deste mês de janeiro.

Queiroga não informou quantas doses devem chegar ao Brasil, mas que serão suficientes para imunizar todas as crianças “que os pais e mães quiserem vacinar”.

O ministro também não confirmou data de início para a vacinação, e disse que para isso as doses precisam ser checadas pela Anvisa, aprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Saúde, e que os estados e municípios precisam se adequar às recomendações da Anvisa para a vacinação infantil.

O Ministério da Saúde não relevou ainda quais informações foram recolhidas depois da inédita consulta pública sobre vacinação em crianças, que o governo iniciou no dia 21 de dezembro, encerrada no domingo (2). A iniciativa foi criada após a Anvisa ter liberado para uso emergencial a vacina infantil da Pfizer.

Fonte: CNN