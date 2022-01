Hospital registra um aumento expressivo de novos casos de COVID em São Joaquim

O Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus teve uma semana tensa, depois de registrar uma alta demanda de atendimentos de novos casos de COVID-19. A estimativa é que o número de atendimentos para o COVID-19 subiu mais de 60% numa única semana. Essa semana São Joaquim voltou a resgistrar mais um óbito decorrente da pandemia, chegando a marca de 90 vidas perdidas.

Além do mais, o Centro de Triagem também evidenciou um aumento significativo na procuro por atendimento e um crescente quadro de diagnósticos positivos para Coronavírus. Mais de 120 pessoas estão sendo atendidas diariamente no centro de triagem. Os dados indicam uma tendência de piora da pandemia em meio a nova variante.

Para os especialistas na área da saúde, a piora se deu decorrente das festas de final de ano e nas viagens para a praia, onde muitas pessoas contraíram o vírus e repassaram para os familiares. Muito nem sequer saíram de casa e foram positivados.

O Hospital Sagrado Coração de Jesus explicou que após o atendimento a pacientes positivados, na sala de emergência, é necessário fazer uma desinfecção da própria sala e de aparelhos o que provoca uma certa demora técnica no próximo atendimento de emergência. Mesmo assim , os profissionais do hospital têm se esforçado para manter os atendimentos da maneira mais regular o possível.

O aumento de casos pós-festas coincide com o período de incubação do vírus, pois os sintomas surgem de três a cinco dias após a infecção. O temor é que essa nova variante tem uma taxa de transmissão bem maior do que as variantes anteriores, coincidindo relativamente com as festas de fim e início de ano.