Secretaria da Saúde confirma mais três óbitos por dengue

Nesta quinta-feira (30/6), a Secretaria da Saúde confirmou mais três óbitos em decorrência da dengue em Joinville. Desde o início deste ano, 16 pessoas perderam a vida em função de complicações ocasionadas pela dengue.

A confirmação foi feita após investigação epidemiológica de óbitos ocorridos nos dias 22 e 26 de maio. Tratam-se de três homens: um morador do bairro Espinheiros, de 64 anos; um morador do bairro Comasa, de 72 anos; e um morador do bairro Costa e Silva, de 74 anos; todos atendidos em unidades da rede pública.

Denúncia de focos online

Com o objetivo de simplificar e desburocratizar o contato entre a comunidade e a equipe da Vigilância Ambiental, a Prefeitura de Joinville lançou a funcionalidade “Denunciar foco da dengue” no aplicativo Joinville Fácil.

Com esta nova ferramenta, os joinvilenses podem colaborar com a ação dos agentes de combates a endemias por meio da indicação dos pontos que sirvam de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.

Evolução dos casos

Desde o início deste ano, Joinville confirmou 13,1 mil casos de dengue, além de ter identificado 9,9 mil focos do mosquito Aedes aegypti. Os bairros com mais casos confirmados são Costa e Silva, Iririú, Comasa, Jardim Iririú e Aventureiro.

No site joinville.sc.gov.br/dengue é possível acompanhar os dados atualizados da doença em Joinville, incluindo o detalhamento dos casos confirmados por idade e localização. Também é possível visualizar a localização dos focos do mosquito mapeados pela equipe da Vigilância Ambiental.