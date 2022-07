Golpista se passa por médico e cobra ‘consultas’ em hospital do SUS em SC

Moradores de Balneário Camboriú e da região do Litoral Norte de Santa Catarina receberam mensagens de tentativas de golpe nesta quinta-feira (14). O golpista se passou por médico do hospital Ruth Cardoso, cobrando depósitos em dinheiro para a realização de procedimentos médicos.

Por nota, a prefeitura de Balneário Camboriú esclareceu que o atendimento prestado no hospital é 100% via SUS (Sistema Único de Saúde), ou seja, gratuito para os pacientes.

“Nem o Hospital Ruth Cardoso, nem seus profissionais, cobram por consulta, exame ou atendimento médico”, reforça a nota. A direção do hospital registrou boletim de ocorrência contra o suposto golpista.

Leia a nota na íntegra:

“Atenção: Nota de esclarecimento do Hospital Ruth Cardoso

O Hospital Municipal Ruth Cardoso, de Balneário Camboriú, esclarece que o atendimento que presta é 100% SUS, portanto gratuito para os pacientes. Houve nesta quinta-feira (14), registros de pessoas que receberam via Whats App solicitações vindas de alguém se passando por médico do hospital cobrando depósito em dinheiro para realização de procedimentos médicos. É golpe!

Nem o Hospital Ruth Cardoso, nem seus profissionais, cobram por consulta, exame ou atendimento médico. A direção do Hospital traz a conhecimento público estes casos registrados para alertar a população sobre este tipo de golpe, já denunciado pelo Hospital em Boletim de Ocorrência.

Direção do Hospital Municipal Ruth Cardoso”

Com informações do ND+