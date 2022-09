Saúde recomenda que municípios concentrem esforços na vacinação infantil

As Campanhas de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos terminam nesta sexta, 30. Faltando quatro dias para o fim, Santa Catarina ainda não atingiu a meta de imunização na Campanha de Vacinação contra a pólio, que é de 95%.

Até esta terça, 27, foram aplicadas 275.655 doses da pólio, que representa uma cobertura vacinal de 70,49%. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 144 alcançaram a cobertura de 95%. Considerando que o público alvo é de 391.034 crianças, 115.379 crianças de 1 a 4 anos continuam desprotegidas.

Ainda que Santa Catarina não tenha alcançado a meta de vacinação, dados do Painel do Ministério da Saúde mostram que o estado segue como um dos quatro com maior cobertura vacinal na Campanha, ficando atrás apenas do Pernambuco (84,20%), Amapá (82,85%) e Alagoas (73,37%). Santa Catarina também se destaca na média nacional, que contabiliza cobertura de apenas 53,09%.

Na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite devem ser vacinadas, de forma indiscriminada, as crianças de um a quatro anos, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico, aos 2, 4 e 6 meses. O público estimado nessa faixa etária é de 391.034 crianças.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), Arieli Fialho, explica que a vacinação contra a poliomielite é de extrema importância para evitar que novos casos da doença voltem a surgir no estado depois de tantos anos. “Os últimos registros da doença em Santa Catarina foram em 1989 e, no Brasil em 1990, mas devido à baixa vacinação, estamos com um risco alto de reintrodução do poliovírus selvagem no país, o que nos preocupa. Por isso, é importante seguirmos vacinando para elevar as coberturas vacinais e criarmos uma barreira contra a doença”, finaliza.

Com relação à Campanha de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos, até o momento, foram atualizadas 369.953 cadernetas.