Vacina inalável contra covid-19 é usada na China; como funciona?

A China informou, nesta quarta-feira (26), que começou a aplicar uma vacina inalável contra covid-19, em Xangai. O imunizante é fabricado pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics Inc.

A vacina está sendo oferecida gratuitamente como dose de reforço para pessoas que já foram imunizadas anteriormente, segundo a agência de notícias Associated Press.

imunidade de mucosa. É uma boa estratégia”, diz a imunologista da Asbai.

Vacina estimula outro tipo de imunidade

De acordo com Gustavo Cabral, imunologista pela USP (Universidade de São Paulo) e colunista do VivaBem, a vacina inalatória ajuda a proteger as vias respiratórias —no caso, a boca—, que são consideradas portas de entrada da covid-19. Segundo o médico, isso favorece a imunidade de mucosa.

“Ao entrar em contato com a mucosa da boca, a vacina estimula os anticorpos IgA, que são essenciais para combater doenças respiratórias, como a covid-19. Algo que as outras vacinas não conseguem fazer [proteger as vias respiratórias]”, explica.

Quando uma pessoa toma vacina intramuscular, por exemplo, o anticorpo estimulado é o IgG. “Com isso, o ciclo de proteção fica mais completo”, diz Cabral.

Além disso, os dois especialistas consideram a estratégia interessante e importante, pois é mais uma maneira de incentivar a vacinação, principalmente entre pessoas que têm medo de agulha.

Fonte: Uol