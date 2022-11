Mulher que teve ovário saudável retirado por engano será indenizada em R$ 15 mil em SC

Uma mulher que tinha um cisto no ovário direito, mas passou por cirurgia e teve o ovário esquerdo removido será indenizada em R$ 15 mil pelo Estado de Santa Catarina e pela organização social que administra um hospital em Araranguá, onde aconteceu o erro médico.

Segundo os autos, a paciente iria retirar seu ovário direito, porém, em cirurgia feita em setembro de 2018, teve o esquerdo removido, cujos exames pré-operatórios apontavam como normal.

Em suas alegações, o Estado negou que a retirada tenha ocorrido por engano, visto que o laudo de exame anatomopatológico identificou a presença de cistos foliculares no ovário retirado.

Entretanto, isso não foi capaz de afastar o erro médico, pois, como aponta a decisão, não se tratasse de um equívoco, o médico teria procedido também à retirada do ovário direito (no qual o cisto – motivo da cirurgia – foi previamente diagnosticado).

Além da retirada do órgão não ter sido autorizada, o perito apontou que nem todo cisto é maligno e nem sempre é preciso retirá-lo para evitar a morte. Contudo, como não ocorreu a retirada do ovário direito, o cisto aumentou quase 50% de tamanho no comparativo dos exames de abril e dezembro daquele ano.

Desta forma, a Justiça considerou que que houve erro médico e condenou o Estado e a organização social a indenizar a mulher, solidariamente, por danos morais no valor de R$ 15 mil, acrescido de juros desde a cirurgia e correção monetária. Cabe recurso à decisão.