SUS fornecerá remédio para doença rara que custa R$ 5,7 milhões

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste sábado (3.dez.2022) que o medicamento Zolgensma será incorporado ao SUS (Sistema Único de Saúde). A decisão vem depois de parecer favorável emitido pelo Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde). O remédio é usado para tratar crianças de até 6 meses diagnosticadas com AME (atrofia muscular espinhal) do tipo 1 e que estejam fora de ventilação evasiva por mais de 16 horas diárias.

A AME é uma doença rara e degenerativa, passada de pais para filhos. Interfere na capacidade do corpo de produzir um tipo de proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover.

Varia do tipo 0 (antes do nascimento) ao 4 (2ª ou 3ª década de vida), dependendo do grau de comprometimento dos músculos e da idade em que surgem os primeiros sintomas. …

Os principais sinais incluem: perda do controle e de forças musculares; incapacidade/dificuldade de movimentos e locomoção; incapacidade/dificuldade de engolir; incapacidade/dificuldade de segurar a cabeça; incapacidade/dificuldade de respirar.

Com informações de Agência Brasil.