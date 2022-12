Carmen Zanotto aceita convite e assume Secretaria da Saúde de Santa Catarina

O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou, na manhã desta segunda-feira (5), os primeiros nomes do secretariado de seu governo que inicia em 1º de janeiro de 2023. Entre os nomes divulgados está a deputada federal da Serra Catarinense Carmen Zanotto (Cidadania) à Secretaria de Estado da Saúde.

Em entrevista exclusiva concedida à Rádio Clube de Lages na manhã desta segunda-feira (5), a deputada confirmou o novo cargo e disse estar confiante em assumir a pasta.

“Pensei muito e temos um desafio gigante na saúde pela frente. A representação continua a mesma, continuo sendo deputada e não deixarei as atividades de lado. Trago a experiência de quem conhece o estado e a área da saúde. A região continuará tendo meu apoio, e acredito que com mais força ainda”, afirmou Carmen.

Questionada sobre o Sistema Nacional de Regulação (SISREG) e a alta demanda para atendimentos, Carmen afirmou que o sistema deve ser revisto e atualizado.

“Não tenho outra meta a não ser resolver, principalmente, as questões das filas dos hospitais. Estamos analisando o sistema e entendemos que os pacientes devem ter respeito ao serem atendidos. Os pacientes oncológicos, por exemplo, não devem retornar à fila, devem ir direto para o serviço de referência que está sendo atendido. Temos debatido muito sobre como vamos resolver as demandas da saúde, inclusive de abrir 100% dos leitos do Hospital Tereza Ramos, de Lages, e outros hospitais do estado”, disse a deputada.

Sobre as eleições para a prefeitura de Lages em 2024, Carmen disse não discutir sobre o assunto no momento, que o foco é a secretaria do estado. Questionada sobre o apoio de pautas e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, afirmou não ser um um problema, “um representante deve analisar as matérias e a importância para o estado. Na saúde precisamos dialogar e isso deve ser levado em questão”, afirmou.