Em 5 dias, mais de 1,3 mil cirurgias eletivas foram realizadas em SC

Um dos principais objetivos do governo de Santa Catarina é zerar a fila de espera por cirurgias eletivas ainda este ano. A última atualização aponta que há 104 mil pessoas aguardando por um procedimento cirúrgico no Estado. Entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro deste ano, mais de mil cirurgias eletivas foram realizadas por meio de mutirões.

Na segunda-feira (6), o governador Jorginho Mello (PL) lançou o Programa Estadual de Cirurgias Eletivas. Segundo o governo, no entanto, convênios já tinham sido firmados e o mutirão iniciado antes mesmo do lançamento.

Segundo os dados do SISREG (Sistema de Regulação) houve diminuição, na fila de cirurgias eletivas, passando de 105 mil para 104.002 pacientes. Em cinco dias foram 1.338 cirurgias realizadas nas diversas regiões do Estado.

Dentre as unidades hospitalares que já divulgaram os resultados, está o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Desde o primeiro dia do ano, em acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já foram realizadas 275 cirurgias oncológicas.

No Hospital Frei Rogério, de Anita Garibaldi, foram realizados, entre os dias 8 e 9 de fevereiro, 100 procedimentos de secagem de varizes. A ação faz parte dos pacientes do mutirão de cirurgias vasculares.

Programa Estadual de Cirurgias Eletivas



Jorginho Mello (PL) e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, apresentaram na segunda, o Programa Estadual de Cirurgias Eletivas. O Estado prevê um investimento de R$ 235 milhões para a campanha.

Os recursos serão provenientes do Fundo Estadual de Saúde e Fundo de Hospitais Filantrópicos; Fundo Nacional de Saúde e Fundos Municipais.

Além de reduzir a fila de espera para cirurgias eletivas, consultas e exames, o Programa estadual prevê assegurar o atendimento prioritário aos pacientes com câncer; reduzir o tempo de espera e a distância geográfica para o atendimento do paciente; aumentar a resolutividade dos serviços prestados.