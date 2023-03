Casos de leptospirose ‘saltam’ em SC em dois anos e número de mortes aumenta 40%, alerta

Santa Catarina viu o número de mortes por leptospirose saltar de 2021 até 2023 no Estado. De acordo com dados da Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina), o número de mortes subiu 40% e de casos 27%.

Em 2021 foram registrados 152 casos da doença e dez mortes. Em 2022 foram 187 pessoas infectadas pela doença e 14 mortes, sendo oito delas em Florianópolis. Já em 2023 já são 23 casos confirmados e três mortes em Concórdia, Itapóa e Joinville.De acordo com o Ministério da Saúde, para o controle da leptospirose, são necessárias medidas ligadas ao meio ambiente, tais como obras de saneamento básico (abastecimento de água, lixo e esgoto), melhorias nas habitações humanas e o combate aos ratos.

A pasta explica que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes. Bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem.

SintomasOs mais frequentes são parecidos com os de outras doenças, como a gripe e a dengue. Os principais são: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas (batata-da-perna), podendo também ocorrer vômitos, diarréia e tosse.

Nas formas mais graves geralmente aparece icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos) e há a necessidade de cuidados especiais com internação hospitalar. O doente pode apresentar também hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepática e respiratória, que podem levar à morte.

Como se transmite?

Em enchentes e inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes, são a grande causa. Qualquer pessoa que tiver contato com a água das chuvas ou lama contaminadas poderá se infectar. As leptospiras presentes na água penetram no corpo humano pela pele, principalmente se houver algum arranhão ou ferimento.O contato com água ou lama de esgoto, lagoas ou rios contaminados e terrenos baldios com a presença de ratos também podem facilitar a transmissão da leptospirose. Veterinários e tratadores de animais podem adquirir a doença pelo contato com a urina de animais doentes ou convalescentes.