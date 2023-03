Erva-mate previne envelhecimento e tem ação cicatrizante, dizem os pesquisadores

Um compilado de estudos científicos publicados entre os anos de 2000 e 2021 mostra que o nosso chimarrão de todos os dias previne o envelhecimento, tem ação cicatrizante e até propriedades anti-câncer.

O resumo das pesquisas foi publicado na edição de março do Brazilian Journal of Health Review, jornal online especializado em ciências na área da saúde. E foi assinado pelos pesquisadores de Passo Fundo Natália Freddo, Mariana Tortelli Beux, Eduarda Bassi Anziliero, Regina Guglielmin Peruffo, Alessa da Silva Borges e Julia Dall’Agnol Ribeiro.

O estudo identificou na erva substâncias capazes de prevenir doenças cardíacas, neurodegenerativas, e com ação anti-oxidante, que previne o envelhecimento das células.

“Os principais compostos químicos desta planta com perfil nutricional são as vitaminas A, C, E e as do complexo B, além dos minerais, flavonoides, saponinas, metil xantinas e polifenóis”, afirmam os estudiosos.

Assim, a erva-mate tem ação antiinflamatória, antimicrobiana, antiobesidade, antidiabética, neuroprotetora, além de prevenir doenças cardíacas e regular a flora intestinal. Os pesquisadores dizem que a “planta se torna um possível ativo no combate ao envelhecimento precoce, por ser rica em polifenóis e no auxílio da cicatrização, podendo ser utilizada também pelo público jovem com incidência à acne”, podendo servir de alternativa à indústria de cosméticos.

Com informações: G1