Técnicos do Ministério da Saúde avaliam situação da dengue em SC

Técnicos do Ministério da Saúde estão em Santa Catarina, a pedido da Secretaria de Saúde, para avaliar a situação da dengue no Estado. Os profissionais do Ministério fazem diagnósticos como esse nos estados onde a doença atinge níveis mais críticos. Eles permanecerão em SC até quarta-feira (5), em contato com as equipes da Secretaria.

Nesta segunda (3), os especialistas visitaram o Hospital Regional de São José e estiveram em Palhoça, duas cidades que estão entre as que mais preocupam no Estado. Na terça, estarão em Joinville. Entre outras questões, eles avaliam o manejo dos pacientes e os protocolos adotados, já que a doença é considerada “nova” em SC.

Um dos pontos em análise pela equipe do Ministério é o grande número de internações de crianças e adolescentes. Eram 16 pacientes com menos de 15 anos de idade internados neste domingo (2), segundo dados da Secretaria de Saúde. O superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Gaudenzi, disse que o Estado busca respostas – se essa quantidade de casos entre crianças e adolescentes é resultado natural da curva epidemiológica, se a gravidade está acima do comum, e se isso também se repete em outros estados.