Municípios de SC começam a solicitar recursos do Estado para combate à dengue

Municípios catarinenses já começaram a solicitar recursos financeiros para o Governo do Estado para ajudar no combate à dengue. Dos R$ 10 milhões anunciados pela gestão estadual, R$ 6 milhões já foram solicitados por municípios que decretaram situação de emergência.

Até o momento, os munícipios de Florianópolis, Palhoça e São José, na Grande Florianópolis, já solicitam à Secretaria da Saúde o aporte financeiro. No Estado, outras cidades também realizaram o pedido, Joinville no Norte do Estado, Saudades e Coronel Freitas no Oeste catarinense.

“Esse valor vai ser repassado para esses municípios conforme as regras estabelecidas em portaria. O montante é destinado para assistência dos casos de dengue, com ampliação do horário de atendimento dos postos de saúde, além da ampliação das equipes de saúde nos serviços de emergência”, explica Fábio Gaudenzi, médico infectologista e Superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina.

A Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica) acompanha as ações de vigilância epidemiológica e controle vetorial realizadas pelos municípios. Os controles são realizados com equipes técnicas alocadas na central, e nas 17 unidades da Gersa (Gerências Regionais de Saúde).

Além disso, a região da Grande Florianópolis conta com o COE-Arboviroses (Centro de Operações de Emergências de Arboviroses).

“As ações são executadas em âmbito municipal, pelas equipes das secretarias municipais de saúde, com apoio técnico e complementar da Secretaria de Estado da Saúde. Existe uma rotina de visita às equipes municipais, para monitoramento das atividades realizadas pelas equipes municipais, assim como, recomendações e apoio técnico diante das situações identificadas”, explica Gaudenzi.

Situação da dengue em Santa Catarina

Santa Catarina já tem 10.637 casos confirmados de dengue, desse total, a maioria (8.307) é autóctone, ou seja, casos contraídos dentro do Estado. Ainda de acordo com o último informe epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (12), pela Dive, 10 óbitos já foram registrados pela doença.

No Estado, as cidades que registraram mortes por causa da dengue são: Araquari, Balneário Camboriú, Coronel Freitas, Florianópolis, 3 óbitos em Joinville, e mais 3 registros em Palhoça.

Cinco municípios estão em epidemia de dengue: Joinville, Palhoça, Quilombo, Saudades e União do Oeste. A caracterização de epidemia ocorre pela relação entre o número de casos confirmados e de habitantes.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes.