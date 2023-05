Maio Roxo: doenças inflamatórias intestinais não são contagiosas, afirma especialista

Maio é caracterizado pelo mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, conhecidas como DII. Segundo a Drª Marianges Zadrozny Gouvêa da Costa, gastroenterologista do Hospital Baía Sul, ao contrário do que se acredita, elas não têm uma causa definida e não são contagiosas.

“Um dos mitos em relação a essas doenças é de que pode ser contagiosa, mas não são doenças transmissíveis. As doenças inflamatórias intestinais são de origem autoimune, que provocam a inflamação dos intestinos. O paciente é acometido pela doença quando surge um anticorpo que agride o próprio intestino”, explica a médica.

Entre os principais sintomas estão a diarreia persistente por mais de quatro semanas e a dor abdominal. A médica ainda explica que há dois tipos principais da doença, a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa Inespecífica. As principais diferenças entre os sintomas são o local do acometimento intestinal, a característica do processo inflamatório e a possibilidade de complicações.

Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, cerca de 1,6 milhão de pessoas no Brasil sofrem de DII, e a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela doença.

“É muito importante buscar por um profissional especialista, como o gastroenterologista, porque o diagnóstico precoce e o tratamento correto são capazes de prevenir as complicações causadas pela doença e fornecer melhorias na qualidade de vida do paciente. O diagnóstico é feito a partir de uma anamnese cuidadosa, exame físico e exames complementares, que podem incluir exames laboratoriais, de imagem e endoscópicos, como a colonoscopia”, explica a Drª Marianges.

Já o tratamento ocorre com a utilização de medicamentos na maioria das vezes, podendo necessitar, com menor frequência, de outros procedimentos, como os endoscópicos ou cirúrgicos.

As causas das DIIs ainda são desconhecidas, mas para a melhora do quadro os médicos indicam que o paciente promova uma vida saudável, com boa alimentação, prática de exercícios físicos, evite o tabagismo e o alcoolismo, e controle a obesidade.

Com informações: SCC10