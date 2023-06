Menino de 4 anos morre por meningite em Santa Catarina e acende alerta

A morte de Alfredy Carara Moraes Gomes, aos 4 anos, causou comoção em Capivari de Baixo, e acendeu o alerta para a meningite bacteriana. O pequeno morreu no último sábado, 3, no Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança estava com todas as vacinas em dia. “Foi uma infecção oportunista, de uma bactéria que temos no organismo. Infelizmente, talvez por uma baixa imunidade dessa criança, ele foi acometido pelas meninges, causando uma inflamação que chamamos de meningite”, explicou o secretário Wagner Zoppellaro.

Alfredy deu entrada em um pronto atendimento na cidade, onde morava com dor de cabeça e de ouvido e febre. Ele recebeu medicação e foi liberado. Porém, seu quadro de saúde pirou e precisou ser internado e entubado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.

Quer receber as principais notícias da região? Clique aqui e entre no nosso grupo de WhatsApp e fique atualizado de forma rápida e confiável

Na última quinta-feira (1º), o pequeno foi transferido para Itajaí, onde morreu dois dias depois. “Foi feito contato com a diretora da escola para avisar que não era um quadro infeccioso da meningite meningocócica, que é transmissível para outras pessoas”, informou o secretário.

O enterro de Alfredy aconteceu no domingo (4), em Capivari de Baixo. “Faz muita falta. Muito triste. Lembro do cabelinho azul, que ele adorava. A gente cria muito apego com eles. São muitos carinhos e exigem muito carinho e atenção de nós”, contou a professora de educação física Keity Medeiros.

Meningite bacteriana



A meningite bacteriana é uma inflamação nas membranas que envolvem o cérebro, nem todas são contagiosas ou transmissíveis. Estudos mostram que qualquer pessoa pode ter a doença, mas é mais comum em crianças menores de 5 anos.

Santa Catarina registrou de janeiro a abril 191 casos de meningite. Desses, 14 pessoas não resistiram à doença. O Estado oferece vacinas para quatro tipos de meningite. A média da cobertura vacinal se encontra em 91%.

Com informações: ND