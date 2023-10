Águia 04 remoção aeromedica de paciente idoso vítima de infarto de Bom Jardim Serra para Lages

Nesta sexta-feira, 20, Águia 04 foi acionado pela regulação médica do SAMU para prestar apoio no transporte aeromédico de uma paciente com 60 anos, vítima de infarto agudo do miocárdio (IAM).

O transporte ocorreu do município de Bom Jardim da Serra até Lages e foi acompanhado a todo instante pela equipe médica do SAMU que colocou à disposição da paciente todos os cuidados possíveis.

Graças a essa comunhão de esforços entre as equipes do Águia 04 e SAMU, nossa paciente pode ser transportada até um centro hospitalar de referência de maneira ágil e segura, o que fará uma diferença significativa no seu tratamento!

BAPM, asas da PMSC