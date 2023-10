Após 10 anos, Hospital Santa Clara em Otacílio Costa retoma cirurgias eletivas na Serra Catarinense

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), vem desenvolvendo estratégias para ampliação do acesso à saúde e a ampliação da rede de prestadores de serviços está entre elas. Neste sentido, em julho deste ano, o Hospital Santa Clara, localizado em Otacílio Costa, recebeu habilitação para cirurgias eletivas de média complexidade atendendo pacientes da região serrana.

A habilitação ocorreu após a reabertura do Centro Cirúrgico da unidade, que estava fechado há 10 anos. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão na obra, sendo que R$ 800 mil foram de convênio com a SES.

Desde julho, já foram realizadas 48 cirurgias, nas especialidades de colecistectomia (vesícula), vasectomia e hernioplastias, auxiliando na demanda reprimida de pacientes da região.

“Nosso compromisso é sempre com a melhoria dos atendimentos e aproximar os serviços de saúde a quem precisa é fundamental. Temos que olhar não somente para as cirurgias de grande porte, todo o paciente é importante”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

A diretora do Hospital, Beatriz Mesquita, explica que são direcionados a unidade pacientes das cidades vizinhas e que com a habilitação a intenção é ampliar ainda mais as cirurgias. “Atendemos aqui pacientes de diversos municípios da região e estamos vendo uma demanda crescente, são pessoas que vêm de Lages, Palmeira, Bom Retiro, Painel, São Joaquim, Bocaina do Sul, Correia Pinto, além dos munícipes de Otacílio Costa.”

O Hospital Santa Clara foi fundado em 1972, conta com 50 leitos, 53 colaboradores, mais de 10 médicos plantonistas, dois cirurgiões e um anestesista. Clínica cirúrgica, pronto socorro, raio –x, eletrocardiograma, entre outros, com uma média de atendimento de 120 pessoas/dia.

Por ASCOM | SES

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde