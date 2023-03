Hospital Tereza Ramos comemora um ano sem infecção primária de corrente sanguínea em UTI

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos, de Lages, vem alcançando ótimos resultados com um projeto que visa a segurança dos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Em março, o Hospital comemorou a marca de 365 dias sem infecção primária de corrente sanguínea na UTI Geral 1. E está próximo de resultados semelhantes no controle das infecções relacionadas ao trato urinário e associada à ventilação mecânica.

Pensando na segurança dos seus pacientes nas UTIs, em 2021, o Hospital de Lages se inscreveu e foi selecionado para desenvolver um projeto de melhoria de UTI com os hospitais de excelência do Brasil, por meio do PROADI-SUS do Ministério da Saúde. Guiado e orientado pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o projeto chamado Saúde em Nossas Mãos tem o objetivo de tornar o cuidado em UTI mais seguro e reduzir a incidência dos principais indicadores de infecção em 30%.

O projeto desenvolvido na UTI Geral 1 do Hospital Tereza Ramos já ultrapassou o objetivo inicial dos 30%. Neste ano de 2023 já foi iniciado um projeto pelas enfermeiras coordenadoras das UTI’s, com o setor de Qualidade e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HMTR, com expansão das ações para as demais UTI’s da instituição.

Pelo destaque nas ações desenvolvidas, o hospital apresentou seus resultados de melhoria para um grupo de 26 UTI’s na cidade de Porto Alegre, no final de 2022, a convite do Hospital Moinhos de Vento.

As UTI’s são ambientes de risco em que é prestado assistência a pacientes críticos, onde processos e dispositivos invasivos, que podem causar infecções, são necessários para a manutenção da vida.

