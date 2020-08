Neve chega à Serra Catarinense e deixa as paisagens branquinhas

A expectativa para a neve se confirmou na Serra Catarinense, de forma tímida caiu em São Joaquim e Urupema, mas foi na região do Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra que ela caiu com maior intensidade, e fez a alegria de muitos turistas, foram mais de duas horas de neve caindo com algumas fortes rajadas.

Após a neve chegar as temperaturas despencaram bruscamente confirmando as previsões meteorológicas, os termômetros marcaram -8,6 ºC na região do Morro da Igreja entre Bom Jardim da Serra e Urubici.

Um dos locais que mais acumulou a tão esperada neve, foi a região do Camping Cânion da Ronda, no Parque Eólico as Margens da Serra do Rio do Rastro, na foto de Natália Silva é possível ver a bela paisagem cercas rústicas da fazenda.

Em São Joaquim os termômetros registraram -7,0 ºC, e as famosas árvores cristalinas encantaram os olhos de quem passava na praça central, as temperaturas devem continuar negativas durante o final de semana.

A garotinha Maria Eduarda Machado de 6 anos, é moradora da cidade de Criciúma, ela ficou feliz em ver as árvores de gelo, e a pequena flor congelada foi sua preferida.

O charmoso boneco de neve “Nevaldo”, estava com saudades de aparecer, quando surgiu foi registrado na Pousada Aconchego Serrano em Bom Jardim da Serra.

Como não poderia faltar, na visita da jovem Malu Gaiteira, um grande hino da tradição gaúcha foi entoado em sua voz, a música do cantor Baitaca, Fundo da Grota, ela foi ovacionada pelas pessoas que estavam registrando as belas árvores cristalinas.

Abaixo as temperaturas na Serra Catarinense

-8,6 B.Jardim/M.Igreja/Inmet

-7,6 Urupema

-7,0 S.Joaquim/G.Hugen

-5,9 Urubici

-4,7 Painel

-3,6 Lages

-2,7 Curitibanos/UFSC

-1,8 Ponte Alta do Norte

-1,7 Palmeira

-1,3 Otacílio Costa

–1,0 Rio Rufino

*Fernando Keiser

Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja abaixo mais fotos:

Imagens: Dionata Costa e Mycchel Legnaghi