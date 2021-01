Pais esquecem bebê de 4 meses em carrinho de supermercado na Serra Catarinense

Um fato lamentável de iresponsabilidade ocorrido em lages de um bebê de quatro meses foi esquecido pelos pais dentro de um carrinho de supermercado nesta segunda-feira (11), em Lages. A criança foi encontrada por pessoas que passavam pelo estacionamento do local, que acionaram a Polícia Militar. As informações apontam que um casal teria saído do estabelecimento, guardado as compras no carro, e então ido para casa diretamente, sem lembrar do próprio filho, em uma cadeira no carrinho de supermercado.

Nas imagens que circulam nas redes sociais mostram o bebê em uma cadeirinha acoplada ao carrinho de supermercado. No vídeo, a criança aparenta estar bem e sorri para a pessoa que filma.

Quando a PM chegou ao local, os pais da criança já haviam retornado. Eles confirmaram à polícia que esqueceram a criança no carrinho, mas quando sentiram a ausência dele, voltaram ao supermercado.

O casal não chegou a ser levado à delegacia, pois, segundo a PM, não foi constatado dolo, o que poderia configurar abandono de incapaz.

Com informações: NSC