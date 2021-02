Lages: Não haverá festa do Pinhão em 2021

A maior festa gastronômicas e culturais do Sul do Brasil, a Festa Nacional do Pinhão não será realizada neste ano em Lages. O cancelamento oficial foi anunciado na manhã desta sexta-feira (05) pelo prefeito Antonio Ceron. Segundo ele, o motivo é a pandemia do novo coronavírus. Em 2020 o evento também não ocorreu.

Como reflexo também do momento econômico, da pandemia, é que nós queremos neste momento anunciar oficialmente o cancelamento da festa do pinhão de 2021. E torcer e pedir a Deus que 2022 a gente possa retornar, disse o prefeito de Lages, Antonio Ceron.

Até esta quinta-feira (04), 1.801 pessoas foram imunizadas. Mesmo assim, diante do cenário, ainda não há segurança para a realização de uma festa de grande porte na cidade. O evento, que acontece durante dez dias, entre os meses de maio e junho, recebe em média 300 mil pessoas.