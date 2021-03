Grande Florianópolis registra cerca de 1,8 mil raios na madrugada desta terça-feira

Houve tempestades em diversos pontos de Santa Catarina, com maior foco na faixa litorânea e proximidades, com registro de muitos raios. Apenas entre a noite desta segunda-feira, 08, e a madrugada desta terça-feira, 09, foram 1834 descargas elétricas na Grande Florianópolis, em uma área de 30 quilômetros, segundo a Coordenadoria de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC). Os dados foram colhidos na plataforma Earthnetworks.

A DCSC recomenda alguns cuidados para situações que envolvam tempestades elétricas. As chances de um raio atingir uma pessoa são pequenas, mas eles podem causar lesões graves ou fatais. É importante sempre estar atento e tomar alguns cuidados. É importante evitar atividades externas, como soltar pipas, e carregar objetos como canos e varas de pesca. Também é essencial evitar andar de bicicleta, carros conversíveis, motocicleta ou a cavalo.

Caso a vítima esteja desacordada em função de uma descarga elétrica, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) pelo número 192.

Previsão de tempestades

A Defesa Civil reforça que entre a tarde desta terça-feira, 09, e madrugada de quarta, 10, há previsão de temporais isolados entre os planaltos e litoral. Há risco pontual de altos volumes de chuva em curto período de tempo. Não são descartadas descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.

Cuidados durante tempestades com descarga elétrica

– Evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção como pequenas construções, tendas e barracos.

– Evite estruturas altas ou metálicas como torres de linhas telefônicas e de energia elétrica.

– Não se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas férreas e outras estruturas metálicas.

– Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, praias, quadras esportivas e estacionamentos.

– Não permaneça no topo de morros ou prédios.

– Não busque abrigo embaixo de árvores.

Cuidados em casa

– Evite utilizar equipamentos e eletrodomésticos que estejam ligados à rede elétrica, como o celular carregando.

– Evite utilizar o telefone com fio, sem fio pode ser utilizado.

– Não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas.

Avisos e Alertas da DCSC

A Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) possui um serviço de monitoramento e alerta que funciona 24 horas. Todas as informações são disponibilizadas no site, redes sociais e por alertas via SMS. Para receber avisos da DCSC, basta enviar uma mensagem de texto SMS para o número 40199 contendo apenas o Código de Endereçamento Postal (CEP) do local que deseja monitorar.

Por Flávio Vieira Júnior

Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Defesa Civil – DC