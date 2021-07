Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade determina interdição da SC-114, em Painel, por risco de desmoronamento

Para garantir a segurança dos motoristas, a SC-114, em Painel, foi interditada na altura do km 249,5, na Serra Catarinense, por risco de desmoronamento. Inicialmente o trânsito estava em meia pista no trecho onde a erosão comprometeu taludes e o pavimento na manhã de terça -feira, 29. Na quarta-feira à noite, o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, em decisão conjunta com o comando da PMRv, determinou o fechamento total da pista para a continuidade das obras de recuperação. Desde o ocorrido, equipes da SIE trabalham no local. A situação da via está sendo monitorada constantemente.

“O mais importante é a segurança de todos, de quem se desloca e de quem trabalha para a recuperação do trecho. As equipes estão incansáveis na busca da solução”, explica Vieira.



Os caminhos alternativos são:

Para quem trafega no sentido São Joaquim-Lages:

– SC-112 via Urupema

– SC-110 via Urubici

– Estrada de acesso ao condomínio Nevada (trecho não pavimentado de 4km), próximo ao ponto interditado.

Para quem trafega no sentido Lages-São Joaquim

– Pela BR-282, até o trevo de acesso ao município de Rio Rufino

– Ou também pela estrada de acesso ao condomínio Nevada (trecho não pavimentado de 4 km), próximo ao ponto interditado.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade