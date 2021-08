APROVADO EM PLENÁRIO PARA TRANSFORMAR O CERRITO NA CAPITAL CATARINENSE DAS CASAS SUBTERRÂNEAS

Mais uma vitória para a Serra! Na sessão desta terça-feira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os deputados aprovaram um Projeto de Lei, de minha autoria, que dá a São José do Cerrito o título de Capital Catarinense das Casas Subterrâneas!

O projeto, que foi elaborado a partir de uma parceria com o prefeito Dirceu da Silva, o vice-prefeito Leonardo Heinzen, e a presidente da Câmara de Vereadores, Leila Pinheiro, segue agora para análise do Governo do Estado, que pode sancionar ou vetar. 📄

No Sul do Brasil e no Uruguai existem sítios arqueológicos, chamados de casas subterrâneas. Acredita-se que estes sítios tenham servido como um abrigo artificial para seus moradores, similares às casas de aldeias indígenas atuais. A diferença está no fato de que as paredes da casa seriam formadas pelo solo cavado.

O estudo “As casas subterrâneas de São José do Cerrito”, elaborado sob a coordenação de Pedro Ignácio Schmitz , é um trabalho realizado por uma grande equipe de arqueólogos e documenta, fartamente, a existência dos sítios arqueológicos, informando que:

A história dos índios Jê Meridionais que, durante muitos anos, viveram no território que hoje é o município de São José do Cerrito, nos campos de Lages.

A equipe, que tem experiência de pesquisa arqueológica por todo o território nacional, considera que São José do Cerrito é um lugar muito especial para contar a história das muitas gerações humanas que antecederam a colonização europeia no Brasil.

As ocupações mais antigas são do século 6, as mais novas do século 12 de nossa era.

Fonte: Acessória de imprensa do Deputado Marcius Machado