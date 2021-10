Cabanha Fundo da Serra comemora “Cavalo Índio Mouro é campeão de categoria e terceiro melhor macho

Uma grande conquista para a Cabanha da Serra Catarinense, que se fez presente na 10 edição da Alvorada Crioula.

Índio Mouro do Fundo da Serra, por JLS Hermoso X Estancieira do Fundo da Serra, campeão de categoria e terceiro melhor macho incentivo maior da 10 edição da Alvorada Crioula.



Primeiramente agradecemos a Deus pela conquista, POIS SEM ELE NADA DO QUE FOI FEITO SE FEZ

Agradecemos ao CT Gustavo Vieira Cabanha Estância Crioula, pela apresentação impecável, dedicação e empenho.

A equipe que diariamente trabalha no desenvolvimento dos trabalhos Sejo Arruda, Igor Barbosa, Cleberson Camargo Goulart, Ronaldo Ferrador, Agropecuaria casa do campo, rações supra, brufor suplementos.

Agradecemos a parceria dos integrantes do Núcleo Caminhos da Neve que torceram e vibraram intensamente conosco.



Parabéns ao Núcleo Caminhos das Tropas pela realização da 10 Edição da exposição Alvorada Crioula, que com a presença de mais de 170 animais de muita qualidade, foi sem dúvidas mais uma edição de sucesso.

Parabéns aos jurados Dado e Mariozinho que deram uma aula de julgamento.

Parabéns a #abccc

Cabanha Fundo da Serra