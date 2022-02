Capotamento deixa quatro pessoas feridas na BR-116 em Lages

Quatro pessoas ficaram feridas após um capotamento de um veículo na BR-116 no bairro Cidade Alta, na zona Oeste de Lages, na Serra Catarinense, na madrugada deste domingo (13).



Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas para atender a ocorrência de capotamento, sendo que no local, foi encontrado um Ford Fiesta sobre as quatro rodas com o teto amassado e o para-brisa quebrado e quatro pessoas já fora do veículo, mas com ferimentos aparentes.



O condutor do veículo foi atendido pela equipe do SAMU que também se fez presente no local do acidente. A carona do banco da frente, uma feminina, foi atendida pela ambulância da concessionária que administra a rodovia, e um casal que estavam no banco de trás foram atendidas pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, todos conduzidos ao HNSP, no Centro de Lages.

Fonte: Lages Diário