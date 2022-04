No início da tarde de ontem, segunda-feira, dia 18, um homem morreu após ser atingido por uma árvore.

De acordo com informações, o acidente aconteceu na localidade de São João das Palmeira, em São José do Cerrito. Uma equipe do Samu estava indo ao local socorrer a vítima, no trajeto se depararam com o veículo Fiat, que trazia a vítima que já estava em óbito.

Com informações Noticia no Ato