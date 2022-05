Trator tomba e fere trabalhador na localidade de Corujas em São Joaquim

O Trem de Socorro de São Joaquim, composto pela AR-130 e ASU 413, foi acionado, via Cobom de Lages/SC, para atender uma queda de trator com suposta vítima presa nas ferragens na tarde desta segunda (09), na Localidade das Corujas, Interior de São Joaquim/SC.

Chegando ao local, de difícil acesso, foi confirmada a natureza da ocorrência, sendo que a guarnição deparou-se com um trator de pequeno porte capotado, tendo um masculino preso às ferragens.

A guarnição avaliou a cena e foi constatado que o masculino encontrava-se com o corpo prensado tendo a estrutura do trator caído em cima da região dos membros inferiores. Desta forma, a guarnição utilizou um cabo de aço e um outro trator para estabilizar o capotado, bem como calços para realizar a estabilização da parte lateral.

Após a cena demostrar segurança para a guarnição, foram utilizados 02 (dois) expansores no trator, um na parte da frente e outro no meio do veículo. Com o içamento do trator, a guarnição de socorrista conseguiu realizar a retirada da vítima, sendo a mesma atendida pela equipe do ASU-413.

A vítima apresentava-se consciente e orientada, sinais vitais alterados (Batimento 156, saturação 80), referindo dores em membros inferiores. A vítima foi imobilizada em maca rígida e estabilizada a cervical, administrado oxigênio. Após foi deslocado ao hospital para encaminhamento médico.

Com informações: Corpo de Bombeiros e NotiserraSC