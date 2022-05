Carreta roubada na Grande Florianópolis é apreendida na serra catarinense em ação conjunta entre PRF e PM

Na noite de ontem (25), durante ação conjunta entre a PRF e a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), uma carreta recém roubada na região da Grande Florianópolis foi recuperada em Lages, na BR 282.

Os policiais foram acionados pela Polícia Civil após registros de que o veículo estava subindo a serra catarinense. Com apoio da Polícia Militar, a carreta com placas de Mandirituba/PR foi localizada e abordada no km 216. No veículo foram encontrados diversos documentos pessoais da vítima.

Segundo a Polícia Civil de Alfredo Wagner, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, a qual acompanhou toda a diligência, a quadrilha é investigada pela prática de “falso frete”.

O condutor, 40 anos, disse aos policiais ter sido contratado para levar o veículo para Toledo/PR, mas não informou a origem. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia da Lages.

Com informações: PRF